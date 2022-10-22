Топ-матчи АПЛ: что стоит посмотреть на выходных

Конец недели подарит всем любителям футбола, в частности Английской Премьер-лиги, зрелищные матчи, полные накала страстей.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

В субботу, 22 октября, состоится матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед". Последний матч АПЛ, в котором "синие" встретились лицом к лицу с "красными дьяволами", завершился ничейным результатом.

На тренерском мостике "Челси", официальным партнером которого является Parimatch, некоторое время назад произошла рокировка. Главным тренером "синих" стал Грэм Поттер, под руководством которого команда выиграла пять матчей из шести.

У "красных дьяволов" много действительно неплохих игроков в составе, но "Челси" — хорошо подготовленная команда, которую невероятно сложно сломать, и они серьезно настроены забрать победу в этом матче.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Челси" - 2,21; ничья - 3,50; "Манчестер Юнайтед" - 3,35

"Тоттэнхэм" – "Ньюкасл"

В воскресенье, 23 сентября, болельщики смогут увидеть противостояние "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", официальным партнером которого относительно недавно стал Parimatch. Оба клуба известны своими изысканными стратегиями, профессиональными игроками и яркой игрой.

"Шпоры" расположились на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от главного соперника, "Арсенала", на четыре очка.

"Тоттенхэм" поразительно играет дома. Они выиграли последние пять домашних матчей. Последняя игра "Тоттенхэма" на домашнем поле была против "Эвертона". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев матча.

Стоит отметить, что и "Ньюкасл", принимающий у себя в гостях "Эвертон", тоже проявил себя и забрал победу, забив в ворота соперника один мяч.

Оба соперника готовы к предстоящему матчу. Чем он закончится, покажет время.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Тоттенхэм" - 2,06; ничья - 3,60; "Ньюкасл" - 3,45

А на какой исход зарядишь ты?