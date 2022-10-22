В Казахстане физлица смогут стать квалифицированными инвесторами

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка 20 октября 2022 года утвердило Правила и условия признания организациями, осуществляющими брокерскую или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

Так, для признания квалифицированным инвестором физлицо должно соответствовать одному или нескольким требованиям в части наличия высшего образования, международных профессиональных сертификатов, трудового стажа и др.

Если же человек не соответствует указанным требованиям, то его могут признать квалифицированным только после прохождения тестирования.

Перечень вопросов для тестирования формирует брокер самостоятельно, но он должен включать категории вопросов, связанных со сложными финансовыми инструментами (производные финансовые инструменты, РЕПО, ETF, ETN и др.).

В случае отрицательного результата тестирования физическое лицо не будет признано квалифицированным и сможет приобретать финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при ознакомлении и подписании уведомления брокера об имеющихся рисках инвестирования, – пояснили в АРРФР.

При этом в агентстве отметили, что эти изменения не распространяются на юридических лиц, которые могут приобретать финансовые инструменты без ограничений по перечню финансовых инструментов, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор — это физическое или юридическое лицо, которое признано способным осуществлять операции на рынке ценных бумаг в отношении тех видов финансовых инструментов и услуг, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.