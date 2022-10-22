Новым областям в Казахстане присвоили коды для кадастровых номеров
В частности, в перечень добавлены коды новых областей.
Области Абай присвоен номер 23, Жетісу – 24 и Ұлытау – 25.
Всего в перечне 289 кадастровых кодов.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года.
В Казахстане 8 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".
Согласно документу образованы три новые области:
область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;
область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;
область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Таким образом в Казахстане стало 17 областей.