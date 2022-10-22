Новым областям в Казахстане присвоили коды для кадастровых номеров

Фото: gov.kz

Приказом министра сельского хозяйства от 17 октября 2022 года внесены изменения в Перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного значения для целей формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены коды новых областей. Области Абай присвоен номер 23, Жетісу – 24 и Ұлытау – 25. Всего в перечне 289 кадастровых кодов. Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года. В Казахстане 8 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Согласно документу образованы три новые области: область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева. Таким образом в Казахстане стало 17 областей. Читайте также Изменились правила медосмотра для получения водительских прав Обновлен автобусный парк Кызылорды Началась торжественная церемония вручения госнаград и премий с участием Токаева

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