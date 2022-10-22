Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в тексте поздравления, за прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях.

Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря вашему огромному личному вкладу как главы российского государства. Касым-Жомарт Токаев

Россия, как уточнил Токаев, надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны.

Президент Казахстана добавил, что успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.

В заключении сказано, что Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств.

19 августа Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Сочи. В ходе этой встречи президент РК подчеркнул, что в 2022 году отмечается большая дата установления дипломатических отношений.

Как напомнил глава Казахстана, 30 лет назад был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи, а в 2013 году этот договор был дополнен новым документом о союзнических взаимоотношениях между двумя странами, который был подписан главой России.

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вбить клин между Казахстаном и Россией никому не под силу.