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В Италии первая женщина-премьер Джорджа Мелони дала присягу

Италия Фото: Twitter/Giorgia Meloni
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала новым премьер-министром страны. Она и 24 министра принесли присягу президенту Италии Серджо Маттарелле 22 октября, сообщает Zakon.kz.

В новое правительство вошли три партии: кроме "Братьев Италии", это "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!".

В пятницу Джорджа Мелони встретилась с президентом дважды. На первую, утреннюю встречу она прибыла вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции - лидером правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини и ветераном итальянской политики, экс-премьером Сильвио Берлускони, сообщает ansa.it

Джорджа Мелони — итальянский политик, родилась 15 января в 1977 году в Риме. Она является первой в истории женщиной на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года.

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