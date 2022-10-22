В Италии первая женщина-премьер Джорджа Мелони дала присягу

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала новым премьер-министром страны. Она и 24 министра принесли присягу президенту Италии Серджо Маттарелле 22 октября, сообщает Zakon.kz.

В новое правительство вошли три партии: кроме "Братьев Италии", это "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!".

В пятницу Джорджа Мелони встретилась с президентом дважды. На первую, утреннюю встречу она прибыла вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции - лидером правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини и ветераном итальянской политики, экс-премьером Сильвио Берлускони, сообщает ansa.it

Джорджа Мелони — итальянский политик, родилась 15 января в 1977 году в Риме. Она является первой в истории женщиной на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года.