Снегопад ожидается на севере Казахстана 23 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23 октября 2022 года, из которого следует, что на большей части территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере страны прогнозируется сильный снег, на юге и юго-востоке страны – сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель.

Согласно прогнозу, по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

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Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 22-24 октября 2022 года. Сообщалось, что 22 октября на севере ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, 23 октября на юге и востоке – неустойчивый характер погоды. С 23 октября на западе, с 24 октября на севере прогнозируется прекращение осадков и понижение температуры воздуха.