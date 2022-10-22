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Снегопад ожидается на севере Казахстана 23 октября

Сильный снег ожидается на севере Казахстана 23 октября Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23 октября 2022 года, из которого следует, что на большей части территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере страны прогнозируется сильный снег, на юге и юго-востоке страны – сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель.

Согласно прогнозу, по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

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Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 22-24 октября 2022 года. Сообщалось, что 22 октября на севере ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, 23 октября на юге и востоке – неустойчивый характер погоды. С 23 октября на западе, с 24 октября на севере прогнозируется прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

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