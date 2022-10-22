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Доллар подорожал на торгах 22 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,93 тенге, поднявшись еще на 1,98 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,83 тенге.

Торгов по остальным валютам на проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 458,27 тенге, курс китайского юаня – в 64,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,5-475 тенге, евро – по 464-470 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть по итогам вчерашних торгов немного выросли.

Так, стоимость фьючерсов марки Brent увеличилась на 0,75% и составила 93,50 доллара за баррель.

Цена фьючерсов марки WTI выросла на 0,29%, до 85,14 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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