Тренер "Манчестер Юнайтед" высказался о возможном уходе Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал вероятный уход из команды португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что рассчитывает на игрока до конца сезона и не планирует с ним расставаться, приводит слова тренера Manchester Evening News.

По словам тренера, разговоры об уходе Роналду в январе – это спекуляции.

21 октября появилось сообщение, что "Манчестер Юнайтед" отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Такое решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом" в Английской премьер-лиге. Игрок покинул стадион до окончания встречи.

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением по поводу его отлучения от тренировочного процесса и пропуска матча с "Челcи".

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