Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в столице и в 16 областях страны на 23 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части области 15-20, на юго-востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются сильный снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 22-23 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем 22 октября порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

На севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части 15-20, временами порывы 23 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20 м/с, днем порывы 18 м/с.

Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ветер северо-западный порывы 18 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 м/с. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в районе Алакольких озер 17-22, порывы 29 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юго-востоке области сильный снег. Сутки на севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.