В Венеции оценили новый статус Уполномоченного по правам человека в РК

Венецианская комиссия рассмотрела проект Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

21-22 октября в Италии состоялась 132-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), в работе которой приняла участие казахстанская делегация в составе члена Венецианской комиссии от Казахстана, президента ее подкомиссии по институту омбудсмена - председателя Комиссии по правам человека при президенте РК Игоря Рогова, уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой, второго секретаря посольства РК в Итальянской Республике Мухита Тлеужанова.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК

Одним из вопросов повестки сессии Венецианской комиссии было рассмотрение проекта Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан". Ранее обращение Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан о даче экспертного заключения было направлено в Комиссию в августе текущего года.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК

Комиссия утвердила заключение по проекту данного конституционного закона. В целом, комиссия приветствовала усилия Казахстана по укреплению правовой основы института Уполномоченного по правам человека и внесла ряд предложений по данному законопроекту.

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова проинформировала европейский орган и международную юридическую общественность о проведённой в стране конституционной реформе, подчеркнув, что в результате республиканского референдума были приняты конституционные поправки по приданию конституционного статуса данному институту. Результатом реформы стала разработка конституционного закона о статусе данного института. Он заменит действующий закон, принятый год назад.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК

При разработке и обсуждении проекта конституционного закона для нас, заявила Азимова, существенной поддержкой на всех этапах законотворческого процесса стал уже проект заключения Комиссии с конкретными рекомендациями по улучшению содержания закона. В результате, более половины рекомендаций были учтены в проекте конституционного закона. Что касается других рекомендаций, то полагаем, что депутаты Парламента обсудят их и примут соответствующие решения.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК

Рогов отметил, что как представитель Казахстана, он хочет попросить экспертов комиссии приехать в начале следующего года в Астану и поучаствовать в изучении практики применения этого конституционного закона. Он также сообщил, что в Казахстане недавно проведена вторая конституционная реформа. Президент Республики Казахстан отныне избирается на 7 лет, но только на один срок, а судьям Конституционного Суда срок полномочий увеличен с 6 до 8 лет.

Руководство Венецианской комиссии позитивно отнеслось к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразило готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

17 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова и заслушал отчет о работе комиссии.

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С 2023 года в Казахстане вместо Конституционного совета будет Конституционный суд. 24 июня председатель Комиссии по правам человека при президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК Игорь Рогов в интервью Zakon.kz рассказал, что ожидает общество от нового конституционного органа.