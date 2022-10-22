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Токаев провел встречу с президентом Европейской комиссии

президент РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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Европейский Союз Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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