Токаев наградил двух мужчин, отличившихся героизмом в опасных ситуациях

Медалей за мужество удостоились уже знакомые соотечественникам казахстанцы. Один из них поймал 3-летнюю девочку, повисшую на карнизе балкона восьмого этажа, а второй оградил от опасности женщину, на которую с ножом напал бывший муж, сообщает Zakon.kz.

В мае в Астане 37-летний Сабит Шонтакбаев спас от гибели маленькую девочку. Он, взобравшись на окно, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету.

Героизм Шонтакбаева был отмечен в МЧС и городском акимате. Также один из частных благотворительных фондов вместе со строительной компанией подарили ему трехкомнатную квартиру в столичном ЖК.

Сегодня Сабит Шонтакбаев съездил в Акорду и получил медаль за мужество из рук Касым-Жомарта Токаева.

В августе в Алматы благодаря действиям 23-летнего Райымбека Медетбека и очевидцев удалось обезвредить напавшего с ножом на женщину бывшего мужа.

Позже Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию. Он вручил герою благодарственное письмо и ценный подарок.

Сегодня Медетбек получил от Касым-Жомарта Токаева медаль за мужество.