Токаев наградил двух мужчин, отличившихся героизмом в опасных ситуациях
В мае в Астане 37-летний Сабит Шонтакбаев спас от гибели маленькую девочку. Он, взобравшись на окно, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету.
Героизм Шонтакбаева был отмечен в МЧС и городском акимате. Также один из частных благотворительных фондов вместе со строительной компанией подарили ему трехкомнатную квартиру в столичном ЖК.
Сегодня Сабит Шонтакбаев съездил в Акорду и получил медаль за мужество из рук Касым-Жомарта Токаева.
В августе в Алматы благодаря действиям 23-летнего Райымбека Медетбека и очевидцев удалось обезвредить напавшего с ножом на женщину бывшего мужа.
Позже Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию. Он вручил герою благодарственное письмо и ценный подарок.
Сегодня Медетбек получил от Касым-Жомарта Токаева медаль за мужество.