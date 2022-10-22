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Пожар в санатории "Алмаз" потушили в Акмолинской области

Пожарные Фото: ДЧС Акмолинской области
Ранее на территории санатория загорелась отдельно стоящая котельная. Пламя перекинулось на соседнее трехэтажное деревянное здание, сообщает Zakon.kz.

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить возгорание полностью.

Благодаря оперативным действиям огонь не перекинулся на другие корпусы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.

Пожар

Фото: ДЧС Акмолинской области

Сгоревшее здание, полностью деревянное, эксплуатировалось только в летнее время.

Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности.

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Ирина Мишура
Акмолинская область
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