Пожар в санатории "Алмаз" потушили в Акмолинской области

Ранее на территории санатория загорелась отдельно стоящая котельная. Пламя перекинулось на соседнее трехэтажное деревянное здание, сообщает Zakon.kz.

В течение двух часов пожарным удалось локализовать и потушить возгорание полностью.

Благодаря оперативным действиям огонь не перекинулся на другие корпусы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Сгоревшее здание, полностью деревянное, эксплуатировалось только в летнее время.

Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности.