В Алматы мопедист в аварии поломал обе ноги
Фото: Zakon.kz
По улице Отеген батыра между проспектом Райымбека и улицей Толе би произошла авария с участием водителя мопеда. Мужчина в ДТП поломал обе ноги, сообщает Zakon.kz.
Мопед ехал по улице Отеген батыра в южном направлении. Следом за ним двигался небольшой грузовик Hyundai. На встречу к ним направлялась Lada Priora.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент водитель мопеда решил развернуться и совершил резкий маневр перед Lada.
Фото: Zakon.kz
Водитель Lada не успел среагировать и сбил мопедиста.
Фото: Zakon.kz
Мопед улетел на встречную полосу, попал под грузовик, который протащил его несколько метров, разломав технику на части.
Фото: Zakon.kz
Водитель мопеда вылетел в противоположную сторону.
Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его с различными ушибами, травмами и переломами обеих ног экстренно госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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