В Алматы мопедист в аварии поломал обе ноги

По улице Отеген батыра между проспектом Райымбека и улицей Толе би произошла авария с участием водителя мопеда. Мужчина в ДТП поломал обе ноги, сообщает Zakon.kz.

Мопед ехал по улице Отеген батыра в южном направлении. Следом за ним двигался небольшой грузовик Hyundai. На встречу к ним направлялась Lada Priora.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент водитель мопеда решил развернуться и совершил резкий маневр перед Lada.

Фото: Zakon.kz

Водитель Lada не успел среагировать и сбил мопедиста.

Фото: Zakon.kz

Мопед улетел на встречную полосу, попал под грузовик, который протащил его несколько метров, разломав технику на части.

Фото: Zakon.kz

Водитель мопеда вылетел в противоположную сторону.

Фото: Zakon.kz

Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его с различными ушибами, травмами и переломами обеих ног экстренно госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.