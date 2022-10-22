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Как в Жамбылской области отметили День Республики

День Республики Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В ЦКЗ "Баласағұн" состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил жителей с национальным праздником.

аким региона

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На состоявшемся в Улытау Национальном курултае глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать эту дату как главный праздник страны получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. Национальный праздник, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность, стал символом сплоченности казахстанцев. Достижения Казахстана за годы независимости сегодня известны не только нам, но и за рубежом. Каждый год несет в себе исторические решения для дальнейшего развития страны. И текущий год стал не исключением. Президент страны, сохраняя преемственность курса, выдвинул новую программу – концепцию "Справедливого Казахстана". Достойный вклад в достижение общих целей внесли и жители нашей области. Сегодня можно утверждать, что Жамбылская область встала на путь динамичного развития. Нас всех объединяет общее стремление сделать наш регион сильнее, богаче и краше. Только общими усилиями мы можем сделать наш край процветающим, нашу страну – могущественной! Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

День Республики

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона вручил государственные награды, учрежденные указом президента страны, большой группе жамбылцев, представляющих различные сферы жизнедеятельности.

День Республики

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В частности, за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны группа граждан региона награждена орденами "Парасат", "Құрмет", "Еңбек даңқы" III степени, медалями "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат" и почетными грамотами РК. Также ряд граждан награжден знаками "Облысқа сіңірген еңбегі үшін".

День Республики

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.

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