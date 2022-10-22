Ситуация в Украине: В Киеве продлили комендантский час, 12 партий признали пророссийскими и закрыли
В Верховную раду Украины внесен проект постановления о признании Беларуси "оккупированной" Россией, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) в стране полностью прекращена деятельность 12 политических партий, которые считаются пророссийскими.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения ЕС никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям.
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на Украине специалистами международной службы NetBlocks. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, складывается в Николаевской и Хмельницкой областях.
Число раненых в Шебекине Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ выросло до 12 человек, еще два человека погибли, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Владимир Инконников.
В Молдавии официально трудоустроились 822 беженца с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).
Порядка 62 тыс. абонентов в Кировоградской области Украины остались без света в результате утренних ударов, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц также назвал ложными сообщения СМИ о том, что Путин во время двусторонних переговоров с ним якобы угрожал расширением конфликта на Украине.
Иран пригрозил Франции, Германии и Великобритании ответными действиями за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, пишет Der Spiegel.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры призвал западные страны не медлить с предоставлением Киеву систем ПВО ни минуты.