Ситуация в Украине: В Киеве продлили комендантский час, 12 партий признали пророссийскими и закрыли

В Верховную раду Украины внесен проект постановления о признании Беларуси "оккупированной" Россией, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) в стране полностью прекращена деятельность 12 политических партий, которые считаются пророссийскими.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения ЕС никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям.

Перебои с доступом в интернет зафиксированы на Украине специалистами международной службы NetBlocks. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, складывается в Николаевской и Хмельницкой областях.

Число раненых в Шебекине Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ выросло до 12 человек, еще два человека погибли, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Владимир Инконников.

В Молдавии официально трудоустроились 822 беженца с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).

Порядка 62 тыс. абонентов в Кировоградской области Украины остались без света в результате утренних ударов, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц также назвал ложными сообщения СМИ о том, что Путин во время двусторонних переговоров с ним якобы угрожал расширением конфликта на Украине.

Иран пригрозил Франции, Германии и Великобритании ответными действиями за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, пишет Der Spiegel.