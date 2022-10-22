Международный фестиваль ТеатрALL в Астане открыл двери для ценителей искусства

В преддверии Дня Республики в Астане стартовал фестиваль ТеатрALL, посвященный 90-летию выдающегося казахстанского режиссера театра и кино Азербайджана Мамбетова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В холле государственного театра драмы и комедии им. Азербайджана Мамбетова было многолюдно и ярко. На красной ковровой дорожке гостей встречали артисты, одетые в костюмы комедийных героев. В воздухе царила волшебная атмосфера радости жизни и доброжелательности. Звучали нотки классической музыки.

Фото: Zakon.kz

Именно так начался Международный фестиваль ТеатрALL, посвященный выдающемуся режиссеру Азербайджану Мамбетову и 90-летию со дня его рождения. Театральная неделя продлится с 23 по 27 октября.

Среди гостей на открытии можно было заметить маститых деятелей искусства, таких как актер и режиссер Асанали Ашимов, актеры и ведущие Адиль Ахметов и Турсынбек Кабатов, актрисы Меруерт Утекешова, писательница и драматург Роза Муканова.

Определенную значимость придало мероприятию появление акима города Астаны Алтая Кульгинова.

Фото: Zakon.kz

Он особо отметил, что участие в фестивале принимают не только отечественные театры, но и зарубежные.

Сегодня мы приветствуем гостей из ближнего и дальнего зарубежья, любителей и ценителей искусства. Сегодня мы чествуем нашего режиссера, Халық Қаһарманы Азербайджана Мамбетова, который внес неоценимый вклад в развитие театра, и в последующие годы дает урок и пример молодому поколению. Всех поздравляю с открытием фестиваля. Также поздравляю с Днем Республики. Алтай Кульгинов

По его словам, очень заслуженно, что государственный театр драмы и комедии носит имя человека, очень много сделавшего для казахстанской культуры.

Фото: Zakon.kz

К слову, градоначальнику была представлена голограмма, на которой разместились личные вещи Азербайджана Мамбетова – медали, костюмы, туфли, очки, фотографии и рукописи. Все предметы любезно передали для выставки дети и супруга режиссера.

Разработчик голограммы Бауржан Бактыгереев поведал, что впервые такая digital-технология была применена в Жезказгане, в комплексе Жошы хана.

Фото: Zakon.kz

Композиция состоит из множества отсеков, куда помещены предметы. Все это находится под прозрачными экранами, на которые проецируются те самые объекты, что помещены в отсеки.

Самая первая версия появилась в 2018 году. После этого продолжили разрабатывать еще больше версий. С помощью эксперимента добивались эффекта голограммы. Создание этой голограммы заняло больше месяца. Все экспонаты передали жена и дети режиссера. Около 30 экспонатов здесь, если посчитать. Самые интересные из экспонатов – костюмы, жакетка, которые он носил постоянно, и его блокноты, сценарии спектаклей. Бауржан Бактыгереев

Актер Турсынбек Кабатов не преминул выступить и поздравить собравшихся с двойным праздником – Днем Республики и открытием фестиваля.

Помимо всего прочего, он акцентировал внимание на здании, в котором разместился театр. Это современное строение на территории "Экспо", носившее ранее название "Холл Энергии".

Фото: Zakon.kz

Актера, как и всех присутствующих, восхитила голограмма.

Хочу поздравить вас с Днем Республики. Желаю благополучия нашему населению. В таком просторном здании проходит театральный фестиваль. Мы очень рады, что эти два события так совпали. С нами сегодня Асанали Ашимов, аким столицы Алтай Кульгинов. То, что можно уместить в одно здание на выставке, мы уместили в голограмме. Если вы заметили, в цифровой платформе даже разместили его медаль Халық Қаһарманы. Когда мы думали над названием, то предложили, чтобы наш театр как-то назывался, носил имя большой, выдающейся личности. Обсудив, пришли к решению, что театр будет называться театром драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова. Власти, аким нас поддержали. Турсынбек Кабатов

Как рассказал руководитель управления культуры акимата Астаны Санат Шапашов, ТеатрALL организован столичными властями. Это второе такое мероприятие. Его цель заключается в развитии театрального искусства, общении, обмене мнениями и поиске новых талантов.

У нас были три главные цели – открытие театра, чтобы люди посещали театры. На самом деле, цены на билеты не такие дорогие. Некоторые стоят даже 500 тенге. Первая задача – привлечь зрителей массово, чтобы они получали порцию культуры. Вторая мысль – в постпандемийный период хотели поднять людям настроение. Третья мысль – развитие театра. Посмотрите, какой коннект, какое комьюнити. Практически все театры здесь собрались. Санат Шапашов

Действительно, участие в фестивале принимают восемь казахстанских театров и шесть зарубежных.

К нам приехали гости из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, России. Критики здесь есть и грузинские, российские. 14 театров представлено всего. Именно этот фестиваль посвящен 90-летию Азербайджана Мамбетова. Это мэтр, легенда казахского театра, признанный по всему миру человек. Он один из новаторов. Все, что он сделал, будет представлено на фестивале. Он посвящен именно его деятельности. Санат Шапашов

В целом, в рамках фестиваля все желающие могут бесплатно посетить 10 лучших отечественных и зарубежных спектаклей.

Начнется открытие со спектакля от государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева "Ғасырдан да ұзақ күн", поставленного Азербайджаном Мамбетовым.

Фото: Zakon.kz

В течение недели фестиваль пройдет сразу на нескольких сценических площадках театров Қаллеки, "Жастар" и МТЮЗ.

Церемония закрытия фестиваля состоится 30 октября с вручением премий победителям в номинациях "Лучшая постановка", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая сценография", "Лучшая эпизодическая роль". Также учрежден специальный приз имени Азербайджана Мамбетова за вклад в развитие театрального искусства.