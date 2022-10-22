В Акмолинской области и СКО из-за непогоды закрыты 9 участков дорог
По сведениям Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения, закрыты нижеперечисленные участки дорог:
Астана – Петропавловск, 304-341 км;
Кокшетау – Рузаевка, 0-61 км;
обход города Кокшетау – 0-18 км;
Кокшетау – Омск, 2-50 км;
Кокшетау – Атбасар, 0-48 км;
Астана – Петропавловск, 231-304 км (участок от города Щучинска до города Кокшетау).
Для оперативной уборки снега на линии работает 18 единиц спецтехники.
Кроме того, в Северо-Казахстанской области из-за снегопада с 22:50 закрыты участки дорог:
Астана – Петропавловск, 341-392 км (граница Акмолинской области до села Рощинское);
Кокшетау – Рузаевка, 61-196 км (граница Акмолинской области до села Рузаевка);
Кокшетау – Омск, 50-85 км (граница Акмолинской области до села Чекалова).
При возникновении нештатной ситуации участникам дорожного движения рекомендовано обращаться в круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по номеру 1403.