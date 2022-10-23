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Алматинского пожарного за героические подвиги наградили медалью "Ерлігі үшін"

награждение Фото: Мирбек Дощанов/Юрий Ильин/пресс-служба ДЧС города Алматы
За героические подвиги и безупречную службу медалью "Ерлігі үшін" награжден командир отделения пожарной части №9 старшина гражданской защиты Мирбек Дощанов, сообщает Zakon.kz.

Более 20 лет отдал службе, неоднократно принимал участие в ликвидации крупных и сложных пожаров.

Так, 19 мая Мирбек во главе отделения принимал участие в ликвидации пожара, охватившей гостиницу Hotel Plaza Almaty в Алмалинском районе. Огонь, дым и высокая температуры угрожали жизни и здоровью постояльцев. Командир отделения, в составе звена ГДЗС, незамедлительно приступил к разведке и спасанию людей. Пресс-служба ДЧС города Алматы

новобранцы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Благодаря профессионализму командира были спасены 15 человек, 3 из которых были в бессознательном состоянии.

Отметим, что в честь Дня Республики в ДЧС города приняли присягу 52 молодых новобранца.

новобранцы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

На мероприятие были приглашены ветераны органов гражданской защиты, музыкальное сопровождение обеспечивал духовой оркестр департамента.

новобранцы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Сегодня вы, молодое пополнение перешагнули важный рубеж в вашей жизни. Вы удостоены чести служить в гарнизоне города Алматы, в городе с особым статусом. Уверен, что вы будете самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая защиту от ЧС граждан нашего города. Исполняющий обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков

ДЧС

Фото: Ерлан Алибеков/пресс-служба ДЧС города Алматы

В среднем алматинские спасатели ежегодно совершают более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 человек и эвакуируют в безопасные места более 1 тыс. человек.

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