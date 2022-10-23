Алматинского пожарного за героические подвиги наградили медалью "Ерлігі үшін"
Более 20 лет отдал службе, неоднократно принимал участие в ликвидации крупных и сложных пожаров.
Так, 19 мая Мирбек во главе отделения принимал участие в ликвидации пожара, охватившей гостиницу Hotel Plaza Almaty в Алмалинском районе. Огонь, дым и высокая температуры угрожали жизни и здоровью постояльцев. Командир отделения, в составе звена ГДЗС, незамедлительно приступил к разведке и спасанию людей. Пресс-служба ДЧС города Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Благодаря профессионализму командира были спасены 15 человек, 3 из которых были в бессознательном состоянии.
Отметим, что в честь Дня Республики в ДЧС города приняли присягу 52 молодых новобранца.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
На мероприятие были приглашены ветераны органов гражданской защиты, музыкальное сопровождение обеспечивал духовой оркестр департамента.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Сегодня вы, молодое пополнение перешагнули важный рубеж в вашей жизни. Вы удостоены чести служить в гарнизоне города Алматы, в городе с особым статусом. Уверен, что вы будете самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая защиту от ЧС граждан нашего города. Исполняющий обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков
Фото: Ерлан Алибеков/пресс-служба ДЧС города Алматы
В среднем алматинские спасатели ежегодно совершают более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 человек и эвакуируют в безопасные места более 1 тыс. человек.
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