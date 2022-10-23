Казахстанский борец вольного стиля стал бронзовым призером на ЧМ в Испании

Борец вольного стиля из Казахстана Даулет Ергеш боролся за "золото" молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в испанской Понтеведра, сообщает Zakon.kz.

В финале встречи по вольной борьбе до 23 лет в весе до 79 кг казахстанец уступил грузинскому борцу Владимиру Гамкрелидзе со счетом 3:5 и занял второе место.

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