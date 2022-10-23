Последнее письмо Джона Леннона продали на аукционе

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал письмо музыканта за 63 750 долларов, сообщает Zakon.kz.

Последнее письмо, написанное участником группы The Beatles Джоном Ленноном за несколько часов до смерти, было продано на аукционе за 64 тысячи долларов, сообщает TMZ.

Ожидалось, что стоимость письма составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене.

На письме музыкант оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу.

В письме Леннон указал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов музыканта убил Марк Чепмен.

Осужденному на пожизненный срок Чепмену в очередной раз отказали в досрочном освобождении.

67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по УДО в конце августа в 12-й раз.

На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.