Дональд Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах в 2024 году

Бывший президент США вновь заявил о фальсификации результатов выборов президента США в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на готовность участвовать в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году, сообщает Newsmax.

Трамп вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.

Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории. Дональд Трамп

Трамп заявил, что должен выдвинуть свою кандидатуру еще раз, чтобы сделать США "вновь успешной, безопасной и великой".