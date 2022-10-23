Голубев и Недовесов вышли в финал квалификации парного турнира в Базеле

Казахстанские теннисисты обыграли дуэт Кристиан Родригес (Колумбия)/Диего Хидалго (Эквадор) со счетом 6:4, 3:6, 11:9, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов прошли в финал квалификации парного турнира серии ATP 250 в Базеле (Швейцария), сообщает Prosports.kz.

За матч, длившийся 1 час и 25 минут, казахстанский дуэт реализовал пять брейк-поинтов из шести возможных без двойных ошибок при одном эйсе.

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