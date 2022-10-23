39 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

У десятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 34 заболевших.

На 23 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (–789+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 847.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: