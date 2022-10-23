ЦК Китая утвердил новый состав Политбюро

Фото: cpc.people.com.cn

В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека, сообщает Zakon.kz.

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