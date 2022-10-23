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ЦК Китая утвердил новый состав Политбюро

новые члены политбюро Фото: cpc.people.com.cn
В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека, сообщает Zakon.kz.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая утвердил новый состав постоянного комитета Политбюро, сообщает Центральное телевидение Китая.

Избрание прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва.

Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.

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