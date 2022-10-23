Подвели итоги городского конкурса "Алматы тұлғалары"

Итоги конкурса "Алматы тұлғалары", организованный проектным офисом управления общественного развития города Алматы были озвучены 22 октября на церемонии награждения, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проводился с 16 сентября по 10 октября 2022 года. Участие мог принять любой алматинец старше 18 лет.

Почти месяц организаторы искали среди них героев, подвиги которых не смогли быть незамеченными алматинцами.

Благодаря всеобщему усилию и активному участию жителей организаторы смогли найти своих героев среди миллионов, которых наградили соответствующими дипломами.

Церемония награждения началась с вручения благодарственных писем и поощрительных призов участником конкурса. Далее были объявлены имена конкурсантов, одержавших победу в пяти номинациях:

В номинации "Помощь людям с ограниченными возможностями" наградили активиста Богдана Джепку – человека с безграничными возможностями, который поднимает вопросы доступности общественных мест города для маломобильных людей – это не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, и родители с детскими колясками.

Благодаря упорству Богдана и его команды в Алматы появляются пандусы, подъемники, специальные санузлы и другие элементы инфраструктуры.

Среди активистов особо отметили работу Екатерины Коваленко, которая стала победителем в номинации "Активист своего города". Благодаря ее разработке метода по разгону туч и облаков получилось облегчить работу аэропортов, усмирив ураганы и тайфуны, а сокращение дождевых масс предотвращает затопления и оползни.

Организация LIDER.KZ одержала победу в номинации "Помощь людям в трудной жизненной ситуации".

LIDER.KZ — это поисковое добровольное волонтерское движение, которые включает в себя абсолютно не безразличных людей к проблемам общества. Группа активистов всегда старается придать отчаявшемуся человеку веру, надежду на то что пропавшие родные обязательно найдутся.

Пакизат Сайлаубековна, активно занимающаяся эко-просвещением с 2018 года, выиграла в номинации "Экоактивист". С ее участием проведено более 60 эко субботников, более 90 выступлений и мастер классов. Лауреат специальной премии имениТерешкевича 2020 года.

В номинации "Рука помощи детям" отметили заслуги Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой.

Салтанат Мурзалинова-Яковлева – руководитель Центра социальных инклюзивных программ.

Эта женщина, на своем примере показала, что можно не бояться забирать подростков из детских домов к себе в семью и помогать им адаптироваться к взрослой жизни.

Вывод: конкурс "Алматы тұлғалары" показал, что все вместе мы сможем построить принимающее, а самое главное понимающее общество.