Фестиваль народного творчества "Миргород 2022" открыли в ВКО
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Яркий фестиваль народного творчества "Миргород 2022" открылся сегодня в Доме культуры селе Парыгино, сообщает Zakon.kz.
В холле Дома культуры развернулась яркая фотозона, оформленная в народном стиле, которая не оставила равнодушным ни одного участника.
В фойе расположены выставка-ярмарка умельцев и рукодельниц, трапезный двор, традиционный кукольный театр.
На втором этаже организована площадка мастер-классов "Рукотворные чудеса", на которой каждый гость фестиваля мог самостоятельно изготовить куклу-мотанку, цветы из бумаги и много всего прочего.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
На площадках "Наследники традиции" и "Традиции живая нить" были показаны свадебный обряд "Встреча молодых" и татарский свадебный обряд.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
На площадке "Алтайские смотрины" каждый желающий мог научиться искусству рисования.
В фойе Дома культуры проведены традиционные "Вечерки". Участники вечерки с удовольствием танцевали кадриль, водили хоровод, а также распевали частушки.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
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