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Фестиваль народного творчества "Миргород 2022" открыли в ВКО

фестиваль в Алтае Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Яркий фестиваль народного творчества "Миргород 2022" открылся сегодня в Доме культуры селе Парыгино, сообщает Zakon.kz.

В холле Дома культуры развернулась яркая фотозона, оформленная в народном стиле, которая не оставила равнодушным ни одного участника.

В фойе расположены выставка-ярмарка умельцев и рукодельниц, трапезный двор, традиционный кукольный театр.

фестиваль в Алтае

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

На втором этаже организована площадка мастер-классов "Рукотворные чудеса", на которой каждый гость фестиваля мог самостоятельно изготовить куклу-мотанку, цветы из бумаги и много всего прочего.

народный фестиваль в Алтае

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

На площадках "Наследники традиции" и "Традиции живая нить" были показаны свадебный обряд "Встреча молодых" и татарский свадебный обряд.

На площадке "Алтайские смотрины" каждый желающий мог научиться искусству рисования.

фестиваль народного творчества

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

В фойе Дома культуры проведены традиционные "Вечерки". Участники вечерки с удовольствием танцевали кадриль, водили хоровод, а также распевали частушки.

фестиваль народного творчества

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

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