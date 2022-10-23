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В Атырау прошло торжественное мероприятие "Қыран далам – Қазақстан"

День Республики в Атырауской области Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В нем принял участие аким Атырауской области Серик Шапкенов. В своем выступлении он поздравил всех атыраусцев с праздником, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие открыло выступление артистов Академического театра драмы им. Махамбета Утемисова с театральным литературно-музыкальным прологом.

День Республики в Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Глава региона Серик Шапкенов отметил, что празднование этой даты имеет большое значение, является справедливым и историческим решением.

аким Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

От всей души поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики Казахстан! Спустя многие годы мы впервые отмечаем этот день. Празднование этой славной даты как национального, государственного праздника имеет большое значение и является справедливым и историческим решением. Чтобы дожить до этого дня, наши предки не жалели своих сил. Народ, у которого вера в дух победы велика, никогда не познает беды. Эта мощная сила и спасла наши великие степи. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал: "Республика будет создана благодаря общим действиям граждан, ответственных за свое дело. Граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства". Серик Шапкенов

День Республики в Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По словам акима, только народ, стремящийся к великим задачам и целям, может достичь своего. Он пожелал Казахстану процветания.

Мероприятие в Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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