Конные соревнования пройдут в Астане ко Дню Республики

Открытое первенство по конкуру пройдет в новом конно-спортивном манеже "Аргамак", построенном в 2022 году на территории национально-культурного комплекса "Этноаул", сообщает Zakon.kz.

Государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов рассказал о запланированных ко Дню Республики соревнованиях по байге и конкуру в Астане, сообщается на сайте столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По словам Аманжола Хасенова, 24-го и 25-го октября на территории национально-культурного комплекса "Этноаул" под Астаной пройдут соревнования по конному спорту, посвященные Дню Республики. Начало соревнований – в 11:00. Призовой фонд соревнований по конкуру составляет 6,7 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Отбор будет проходить в первый день соревнований, а 25 октября состоится финал.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, 25 октября в 12:00 в конно-спортивном комплексе "Қазанат" пройдут соревнования по видам бәйге. В состязаниях по аламан и тоқ-бәйге с дистанциями 20 и 14 км примут участие 70 всадников из 11 регионов страны, призовой фонд – 17 млн тенге. Среди зрителей будут разыграны ценные призы: холодильник, телевизор, мобильный телефон, планшет и смарт-часы. Аманжол Хасенов

Он пригласил всех астанчан и жителей города на это шоу. Там определится самый ловкий наездник и самый быстрый скакун.