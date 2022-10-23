Ключи от служебных и специализированных автомобилей вручили в Акмолинской области

В канун Дня Республики на центральной площади Кокшетау прошло торжественное вручение ключей от служебных и специализированных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Церемония награждения началась с вручения наград Министерства внутренних дел РК и благодарственных писем акима Акмолинской области. В этот день из рук главы региона ключи от 47 полицейских машин, одного пожарного КАМАЗа и 15 школьных автобусов марки "Yutong" получили полицейские, спасатели и отделы образования, передает пресс-служба акима области.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

В преддверии праздников мы традиционно отмечаем значимые события, происходящие в нашей области. И сегодня, накануне национального праздника – Дня Республики, мы вручаем ключи от служебных автомобилей и специального автотранспорта подразделениям департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям, а также школьные автобусы, предназначенные для перевозки учеников отдаленных сельских населенных пунктов. Ваши профессионализм, твердая гражданская позиция и мужество позволяют обеспечивать круглосуточную безопасность граждан, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

По словам руководителя региона, для безопасной перевозки учащихся ежегодно проводится работа по закупу нового специального транспорта. Так, за последние три года приобретено 70 единиц автотранспортных средств на более 800 млн тенге. В августе получена первая партия из 65 новых автобусов, купленных в лизинг на сумму 2,6 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Сегодня мы также вручаем ключи еще от 15 новых школьных автобусов. Новый автотранспорт отвечает всем современным требованиям безопасности. Благодаря данной технике мы решаем сегодня проблему подвоза учеников сельских школ не только в школы, но и во всевозможные дополнительные организации образования. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

По завершении церемонии глава области ознакомился с работой спецтранспорта.