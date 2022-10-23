Погибли оба пилота Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске

Оба пилота Су-30 погибли при крушении в Иркутске, сообщает Zakon.kz.

В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова.

Самолет вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом перестал выходить на связь. За ним отправили еще один Су, экипаж которого увидел летчиков без сознания.

Су-30 – многоцелевой истребитель поколения 4+, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

По данным 112, три жильца частного дома, на который рухнул самолет, успели эвакуироваться. Дом площадью 100 кв. м на две семьи.

Жертв среди населения нет, пожар на земле локализован, отметили в ведомстве.

В понедельник 17 октября в Ейске самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался.