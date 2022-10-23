В Туркестане прошел конкурс патриотической песни
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане в честь празднования Дня Республики и Дня города прошел городской конкурс песни среди учащихся средних общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.
В конкурсе "Түркістан – жүрегімнің төріндесің" приняли участие 20 учащихся 2-11 классов.
Во время конкурса, организованного с целью приобщения детей к искусству и выявления среди них талантов, учащиеся исполнили патриотические песни о Туркестане и Родине.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Победителем в конкурсе стал Динмухаммед Алпыс, учащийся 6 класса общей средней школы №6 имени М. Маметовой.
Все участники получили дипломы и грамоты отдела развития человеческого потенциала города Туркестана. Награды призерам вручали методист городского отдела развития человеческого потенциала Акбар Исхаков и председатель жюри Емен Саметов.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
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