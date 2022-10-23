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В Туркестане прошел конкурс патриотической песни

В Туркестане прошел конкурс патриотической песни Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане в честь празднования Дня Республики и Дня города прошел городской конкурс песни среди учащихся средних общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

В конкурсе "Түркістан – жүрегімнің төріндесің" приняли участие 20 учащихся 2-11 классов.

Во время конкурса, организованного с целью приобщения детей к искусству и выявления среди них талантов, учащиеся исполнили патриотические песни о Туркестане и Родине.

В Туркестане прошел конкурс патриотической песни

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Победителем в конкурсе стал Динмухаммед Алпыс, учащийся 6 класса общей средней школы №6 имени М. Маметовой.

Все участники получили дипломы и грамоты отдела развития человеческого потенциала города Туркестана. Награды призерам вручали методист городского отдела развития человеческого потенциала Акбар Исхаков и председатель жюри Емен Саметов.

В Туркестане прошел конкурс патриотической песни

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Константин Вноровский
Туркестан
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