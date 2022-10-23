В Караганде состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики
На торжество, посвященное всенародному празднику, собрались представители исполнительных и представительных органов власти, общественных объединений, руководители предприятий, молодежных организаций, ветераны ВОВ и труда.
Собравшихся с главным праздником города поздравил аким Караганды Булекпаев Е.К.
День Республики несет в себе все достижения и успехи города и каждого карагандинца. Об этом рассказал аким Ермаганбет Булекпаев в своей приветственной речи.
Открывая мероприятие, аким отметил, что годы независимости для Казахстана ознаменовались радикальными изменениями во всех сферах жизни. Существенно обновились государственные институты, позволяющие нашей стране встать в один ряд с другими развитыми государствами.
В ходе официальной части за вклад в развитие города были награждены общественные деятели, активные горожане, ветераны, работники социально значимых профессий.
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом известных карагандинских артистов, певцов, хореографических групп, а также творческих коллективов.
Также в ДК "Молодежный" была представлена арт-площадка, выставка ручной работы многодетных матерей.
Фото: ОВП города Караганда
Фото: ОВП города Караганда
Отметим, в честь Дня Республики в городе Караганде проведен ряд праздничных мероприятий.
В канун празднования в городе Караганде 22 октября на площади перед флагштоком состоялась патриотическая акция "Қыран елім-Қазақстаным". Под открытым небом в акции приняли участие более 300 карагандинцев, в числе которых были представители МИО, общественные деятели, военнослужащие, учащиеся вузов, молодежь, волонтеры.
Место для проведения акции выбрано неслучайно. В этой точке города расположен самый высокий флагшток в городе. Красиво развеваясь на ветру, главный символ страны ежедневно демонстрирует жителям и гостям города всю мощь и величие нашей страны.
Голубой флаг с золотистым солнцем, парящим орлом и герб с шаныраком развивался под песню "Көк тудың желбірегені", которую пронесли учащиеся Академии МВД РК имени Б. Бейсенова.
В акции выступили со словами поздравления активная молодежь и спортсмены города.
В завершение участники акции исполнили песню "Атамекен".
Фото: ОВП города Караганда
Фото: ОВП города Караганда
Также в школах, в учреждениях культуры, вузах города проведены тематические классные часы, конкурсы рисунков, выставки, литературно–поэтические вечера, патриотические акции, челленджи, концерты с участием городских артистов и организованы и спортивные мероприятия. Всего проведено свыше 80 мероприятий с охватом более 25560 человек.
Фото: ОВП города Караганда
Фото: ОВП города Караганда
В социальных сетях размещены патриотические видеоролики с историей происхождения независимого Казахстана. К празднованию Дня Республики размещены 10 баннеров, изготовлена праздничная имиджевая продукция.
Фото: ОВП города Караганда
Фото: ОВП города Караганда
При поддержке акимата города Караганды по линии волонтерских и добровольческих организаций проведена благотворительная народная акция "Жанашыр Жүрек" и реализация акции "25 добрых дел".
Так, например, в рамках акции и проекта оказана помощь в быту гражданам старше 65 лет, малоимущим, многодетным семьям, вручены продуктовые корзины, организованы поездки в г. Астана для особенных детей, показы фильмов в кинотеатрах, спектаклей в театрах, экскурсии в музеи, просмотр хоккейных матчей для воспитанников детских домов, проведена экологической акция "Таза табиғат" при участии молодежи и волонтеров, сооружены и установлены скворечники для птиц, сдана кровь больным учащимися вузов, организованы акции "Дверь открытых дверей" в учреждениях здравоохранения и многое другое. По итогам акции охвачено благотворительной деятельностью около 500 человек.
Фото: ОВП города Караганда
Фото: ОВП города Караганда
Поздравляем всех казахстанцев с Днем Республики! Желаем благополучия, счастья, здоровья, мира и добра!