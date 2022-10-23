В Караганде состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики

23 октября 2022 года в городе Караганде во Дворце культуры "Молодежный" состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

На торжество, посвященное всенародному празднику, собрались представители исполнительных и представительных органов власти, общественных объединений, руководители предприятий, молодежных организаций, ветераны ВОВ и труда.

Собравшихся с главным праздником города поздравил аким Караганды Булекпаев Е.К.

День Республики несет в себе все достижения и успехи города и каждого карагандинца. Об этом рассказал аким Ермаганбет Булекпаев в своей приветственной речи.

Открывая мероприятие, аким отметил, что годы независимости для Казахстана ознаменовались радикальными изменениями во всех сферах жизни. Существенно обновились государственные институты, позволяющие нашей стране встать в один ряд с другими развитыми государствами.

В ходе официальной части за вклад в развитие города были награждены общественные деятели, активные горожане, ветераны, работники социально значимых профессий.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом известных карагандинских артистов, певцов, хореографических групп, а также творческих коллективов.

Также в ДК "Молодежный" была представлена арт-площадка, выставка ручной работы многодетных матерей.

Фото: ОВП города Караганда

Фото: ОВП города Караганда

Отметим, в честь Дня Республики в городе Караганде проведен ряд праздничных мероприятий.

В канун празднования в городе Караганде 22 октября на площади перед флагштоком состоялась патриотическая акция "Қыран елім-Қазақстаным". Под открытым небом в акции приняли участие более 300 карагандинцев, в числе которых были представители МИО, общественные деятели, военнослужащие, учащиеся вузов, молодежь, волонтеры.

Место для проведения акции выбрано неслучайно. В этой точке города расположен самый высокий флагшток в городе. Красиво развеваясь на ветру, главный символ страны ежедневно демонстрирует жителям и гостям города всю мощь и величие нашей страны.

Голубой флаг с золотистым солнцем, парящим орлом и герб с шаныраком развивался под песню "Көк тудың желбірегені", которую пронесли учащиеся Академии МВД РК имени Б. Бейсенова.

В акции выступили со словами поздравления активная молодежь и спортсмены города.

В завершение участники акции исполнили песню "Атамекен".

Фото: ОВП города Караганда Фото: ОВП города Караганда Также в школах, в учреждениях культуры, вузах города проведены тематические классные часы, конкурсы рисунков, выставки, литературно–поэтические вечера, патриотические акции, челленджи, концерты с участием городских артистов и организованы и спортивные мероприятия. Всего проведено свыше 80 мероприятий с охватом более 25560 человек.

Фото: ОВП города Караганда

Фото: ОВП города Караганда

В социальных сетях размещены патриотические видеоролики с историей происхождения независимого Казахстана. К празднованию Дня Республики размещены 10 баннеров, изготовлена праздничная имиджевая продукция.

Фото: ОВП города Караганда

Фото: ОВП города Караганда

При поддержке акимата города Караганды по линии волонтерских и добровольческих организаций проведена благотворительная народная акция "Жанашыр Жүрек" и реализация акции "25 добрых дел".

Так, например, в рамках акции и проекта оказана помощь в быту гражданам старше 65 лет, малоимущим, многодетным семьям, вручены продуктовые корзины, организованы поездки в г. Астана для особенных детей, показы фильмов в кинотеатрах, спектаклей в театрах, экскурсии в музеи, просмотр хоккейных матчей для воспитанников детских домов, проведена экологической акция "Таза табиғат" при участии молодежи и волонтеров, сооружены и установлены скворечники для птиц, сдана кровь больным учащимися вузов, организованы акции "Дверь открытых дверей" в учреждениях здравоохранения и многое другое. По итогам акции охвачено благотворительной деятельностью около 500 человек.

Фото: ОВП города Караганда

Фото: ОВП города Караганда

Поздравляем всех казахстанцев с Днем Республики! Желаем благополучия, счастья, здоровья, мира и добра!

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