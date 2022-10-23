В чемпионате КПЛ-2022 по футболу сменился лидер

Завершились матчи первого игрового дня 24-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги. По его итогам на первое место в турнирной таблице чемпионата вышла столичная "Астана", сообщает Zakon.kz.

Лидерство "Астаны" стало возможным благодаря разгромной победе столичного коллектива над "Атырау" – 5:1.

Разгром западноказахстанцев на 7-й минуте поединка начал форвард хозяев поля Абат Айымбетов.

После этого дубль в составе "Астаны" оформил Педро Эуженио.

При счете 3:0 команды ушли на перерыв. С началом второго тайма игрок "Атырау" Павел Долгов сократил отставание. Но это только разозлило астанинскую дружину.

Так, Марин Томасов снова увеличил преимущество хозяев до трех мячей.

А затем жирную итоговую точку в матче поставил португалец Педро Эуженио – 5:1, записав в свой актив хет-трик. Эти три мяча позволили Педро с 16-ю мячами единолично возглавить список лучших снайперов первенства КПЛ-2022.

Победа над "Атырау" позволила "Астане" на сутки возглавить турнирную таблицу КПЛ, так как 24 октября пройдут матчи второго игрового дня 24-го тура, где сыграет главный фаворит турнира – "Актобе".

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