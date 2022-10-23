В чемпионате КПЛ-2022 по футболу сменился лидер
Фото: Instagram/fca.astana
Завершились матчи первого игрового дня 24-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги. По его итогам на первое место в турнирной таблице чемпионата вышла столичная "Астана", сообщает Zakon.kz.
Лидерство "Астаны" стало возможным благодаря разгромной победе столичного коллектива над "Атырау" – 5:1.
Разгром западноказахстанцев на 7-й минуте поединка начал форвард хозяев поля Абат Айымбетов.
После этого дубль в составе "Астаны" оформил Педро Эуженио.
При счете 3:0 команды ушли на перерыв. С началом второго тайма игрок "Атырау" Павел Долгов сократил отставание. Но это только разозлило астанинскую дружину.
Так, Марин Томасов снова увеличил преимущество хозяев до трех мячей.
Победа над "Атырау" позволила "Астане" на сутки возглавить турнирную таблицу КПЛ, так как 24 октября пройдут матчи второго игрового дня 24-го тура, где сыграет главный фаворит турнира – "Актобе".
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