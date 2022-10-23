Ярмарка вакансий прошла в Караганде

В преддверии празднования Дня Республики в Караганде 22 октября 2022 года акиматом города в ТРЦ "Таир" проведена ярмарка свободных рабочих мест, целью которой является содействие в трудоустройстве безработных граждан, сообщает Zakon.kz.

На ярмарку вакансий были приглашены выпускники вузов и сузов, молодежь категории NEET, а также лица предпенсионного возраста (Серебряный возраст).

В качестве работодателей приглашены свыше 50 предприятий и организаций города Караганды, среди которых приняли участие представители прокуратуры района имени А. Бокейхана, Службы пробации районов Казыбек би и А. Бокейхана, Департамента юстиции Карагандинской области, частные судебные исполнители, которые дали консультации по проблемным вопросам населения.

На ярмарке к услугам посетителей было предложено свыше 2000 вакансий, 450 гражданам была оказана консультация в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, из них 93 гражданам выданы направления для трудоустройства, в том числе 12 гражданам, состоящим на учете службы пробации. 5 гражданам с задолженностью по алиментам оказаны консультации по направлениям "Серебряный возраст", "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Социальное рабочее место", "Общественные работы", "Профессиональное обучение".

Всего за 9 месяцев в городе Караганде для снижения безработицы проведены 14 ярмарок вакансий в торговых домах, дворцах культуры, вузах города.

В ярмарках вакансий приняли участие более 315 предприятий и организаций города. А также 12 учебных центров по профессиональной подготовке в рамках краткосрочных курсов обучения с последующим трудоустройством. Было предложено более 2950 вакансий свыше чем 3528 желающим, в том числе 1090 – представителям молодежи – была предоставлена информация по вакантным и временным рабочим местам, активным мерам занятости.

Более чем 3528 гражданам была оказана консультация в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, из которых свыше 1141 человека получили направления для трудоустройства. Активными мерами содействия занятости охвачен 1021 человек. Из обратившихся 3660 молодых людей (в том числе категории "Neet") мерами занятости были охвачены 3124 человека.

Фото: центр занятости населения города Караганда

Также с начала года выдано 104 гранта. Из них 52 – из категории молодежь, 52 – из категории СУСН, в том числе 32 – из категории многодетных семей.

Организована информационно-разъяснительная работа по вопросам трудоустройства по направлениям "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Социальные рабочие места", "Контракт поколений", "Серебряный возраст", "Краткосрочное профессиональное обучение", "Предоставление государственного гранта на реализацию новых бизнес идей".

По всем возникшим вопросам можно обратиться в ГУ "Центр занятости населения города Караганды" по телефонам: 99-63-97, 99-63-94, 99-64-04.