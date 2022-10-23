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"Барыс" начал выездную серию с поражения "Нефтехимику"

Хоккей Поражение в гостях Фото: Instagram/hcbarys.kz
Казахстанский "Барыс" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги проиграл нижнекамскому "Нефтехимику". Это первая игра астанинского коллектива в гостевой серии из 4 поединков, сообщает Zakon.kz.

К началу второго периода игры астанчане проигрывали со счетом 0:3. Результативными броски у хозяев льда отметились Ансель Галимов, Максим Гончаров и Илья Хохлов. Гости смогли ответить только голом в исполнении Егора Петухова.

На последней минуте встречи Энтони Луис вернул надежду "Барысу", сократив отставание до минимума. Но уйти от поражения все же не получилось. Павел Порядин поразил пустые ворота казахстанцев на последних секундах матча и установил окончательный счет - 4:2.

25 октября "Барыс" на выезде сыграет с омским "Авангардом".

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