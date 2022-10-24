Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала, какие продукты вызывают у человека сонливость

Диетолог рассказала, какие продукты вызывают сонливость Фото: pixabay
Некоторые продукты, которые многие предпочитают употреблять на завтрак, лишают человека сил и снижают работоспособность, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Москва 24", порекомендовала отказаться от сладких завтраков, так как они лишают человека бодрости. Сонливость вызывают булочки, белый хлеб, варенье, пакетированные каши и сладкие хлопья.

Завтрак, содержащий сладости, не рекомендуется тем, кому предстоит сдача экзаменов или работа, требующая активности, креативности, умственных усилий – вместо энергии человек будет ощущать апатию, "мозговой туман", потерю тонуса.

Также, по ее словам, вызвать усталость может употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином. Мясо является "сложным" для пищеварения продуктом, требует для своего усвоения немало энергии.

Большое количество мяса долго переваривается, что требует от организма много сил. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться. Врач-диетолог Елена Соломатина

Она подчеркнула, что после употребления вишни, черешни и помидоров с бананами человека может клонить в сон, так как в этих ягодах содержится мелатонин - гормон сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

"Гормон любви" стимулирует регенерацию клеток сердца у человека

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 22 октября
Токаеву предлагали покинуть страну
Кошанов рассказал, что Токаеву предлагали покинуть страну во время январских беспорядков
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления