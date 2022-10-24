Диетолог рассказала, какие продукты вызывают у человека сонливость

Некоторые продукты, которые многие предпочитают употреблять на завтрак, лишают человека сил и снижают работоспособность, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Москва 24", порекомендовала отказаться от сладких завтраков, так как они лишают человека бодрости. Сонливость вызывают булочки, белый хлеб, варенье, пакетированные каши и сладкие хлопья.

Завтрак, содержащий сладости, не рекомендуется тем, кому предстоит сдача экзаменов или работа, требующая активности, креативности, умственных усилий – вместо энергии человек будет ощущать апатию, "мозговой туман", потерю тонуса.

Также, по ее словам, вызвать усталость может употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином. Мясо является "сложным" для пищеварения продуктом, требует для своего усвоения немало энергии.

Большое количество мяса долго переваривается, что требует от организма много сил. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться. Врач-диетолог Елена Соломатина

Она подчеркнула, что после употребления вишни, черешни и помидоров с бананами человека может клонить в сон, так как в этих ягодах содержится мелатонин - гормон сна.