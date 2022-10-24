"Гормон любви" стимулирует регенерацию клеток сердца у человека

Ученые Университета в Мичигане обнаружили, что гормон окситоцин, который еще называют "гормоном любви", способствует превращению стволовых клеток в кардиомиоциты, обеспечивающие сокращения сердца, сообщает Zakon.kz.

Ученые объяснили, что, если сердце недополучает кислород, кардиомиоциты погибают. Однако, как говорится в исследовании, опубликованном на портале Big Think, они могут восстанавливаться.

Исследователи рассмотрели регенерацию рыбок данио, которые умеют восстанавливать поврежденные органы, включая мозг, сетчатку, внутренние органы, кости и кожу.

Ученые обнажали бьющиеся сердца рыбок и осторожно прикладывали охлаждаемый жидким азотом металлический зонд к участку сердца примерно на 45 секунд.

Затем ученые зашивали полость и возвращали рыбок в аквариум. В течение трех дней после этой криотравмы уровень синтеза РНК окситоцина в головном мозге увеличился в 18 раз и сохранялся не менее семи дней. Это позволило ученым предположить, что выброс окситоцина из головного мозга в кровоток после травмы сердца происходит в течение длительного периода времени.

Старший преподаватель Мичиганского университета Айтор Агирре и его команда ученых обнаружили, что эпикардиальные прогениторные клетки могут пролиферировать в 3 раза при помощи окситоцина. Выброс этого гормона в кровь из мозга происходит спустя долгое время после травмы сердца.

Специалисты рекомендуют назначать окситоцин пациентам после сердечного приступа. Даже если произойдет лишь частичная регенерация сердечной ткани, польза от гормона будет огромной.

То есть окситоцин в буквальном смысле помогает лечить разбитое сердце.