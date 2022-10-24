Диетолог рассказала, какой суп можно считать полноценным обедом

Для женщин самый максимум такой еды составляет 350 миллилитров за один прием пищи. Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем – это пол-литра, сообщает Zakon.kz.

Мы привыкли воспринимать суп в качестве первого блюда, за которым последует второе и, может быть, десерт. Однако такой подход нельзя распространять на один из видов супов, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, сообщает радио Sputnik.

Есть так называемые сытные супы. В них обязательно присутствуют углеводы, то есть картофель, какая-нибудь крупа или макаронные изделия. Также в них обязательно имеется достаточное количество мяса или рыбы – от 70 до 100 граммов. И еще в такие супы обязательно кладется много овощей. Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба. Все, больше к такому полноценному обеду из сытного супа ничего не надо. Нурия Дианова

Она советует не превышать максимальный объем такого супа, который можно съесть за один раз.

Употреблять такой сытный суп можно в определенном объеме.