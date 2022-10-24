Терапевт назвал способ продлить жизнь

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться здоровых привычек на протяжении всей жизни, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего речь идет о сбалансированном питании, здоровом сне, регулярной физической активности, отказе от употребления табака и алкогольных напитков, уменьшении стресса. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов, сообщает "Прайм".

По его словам, улучшить здоровье позволит как умеренная, так и интенсивная физическая активность, например, ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках, активный отдых и игры.

Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких, как болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, диабет. Она также помогает предотвратить гипертоническую болезнь, поддерживать нормальный вес тела, улучшает психическое здоровье и повышает качество жизни. Михаил Кобрянов

Он рекомендует уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности не менее 150-300 минут в неделю.

Также важным условием продления жизни является здоровое питание.

В рацион необходимо ежедневно включать фрукты, овощи, бобовые, например, чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки.

Свободные сахара (все сахара, содержащиеся в пищевых продуктах или напитках) должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г на человека с нормальным весом, потребляющего около 2 тыс. калорий в день. Однако в идеале для обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья они должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии.

В то же время жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии. При этом необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле.

А вот потребление насыщенных жиров надо сократить до менее 10% и трансжиров – до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно следует избегать трансжиров промышленного производства.

Те, кто заботится о своем здоровье, должны сократить потребление соли до примерно одной чайной ложки в день, включая соль, присутствующую в готовых продуктах.

Терапевт также отмечает, что для поддержания здорового образа жизни важна не сфера работы, а правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе.

Это, в свою очередь, не даст возникнуть патологии опорно-двигательного аппарата и периферической нервно-мышечной системы при физическом труде и заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной системы при умственном.