Алтайские товары привезли на ярмарку в Усть-Каменогорск

23 октября в Усть-Каменогорске на территории торгово-логистического центра "FreshMarket" для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары организовали ярмарку выходного дня с участием сельхозтоваропроизводителей района Алтай, сообщает Zakon.kz.

В ярмарке приняли участие города Алтай и Серебрянск и 12 сельских округов.

Жители и гости областного центра остались очень довольны качеством сельскохозяйственной продукции района Алтай.

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

Горожане смогли купить мясо говядины, баранины, конины, мед, молоко и молочную продукцию, рыбу, подсолнечное масло, овощи, картофель, яблоки по приемлемым ценам.

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

Ярмарку сельхозпродукции посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Особое внимание глава региона обратил на уровень цен. Аким ВКО отметил, что представленные цены обоснованы ситуацией на рынке и соответствуют ожиданиям как покупателей, так и самих сельхозпроизводителей.

Всего на ярмарке было реализовано около 8 тонн сельскохозяйственной продукции.

Фото: пресс-служба акимата города Алтай

Для посетителей ярмарки творческие коллективы района подготовили праздничный концерт, настроение покупателям подняли подарки и сувениры от ведущих праздника за участие в конкурсах.