Алтайские товары привезли на ярмарку в Усть-Каменогорск
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
23 октября в Усть-Каменогорске на территории торгово-логистического центра "FreshMarket" для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары организовали ярмарку выходного дня с участием сельхозтоваропроизводителей района Алтай, сообщает Zakon.kz.
В ярмарке приняли участие города Алтай и Серебрянск и 12 сельских округов.
Жители и гости областного центра остались очень довольны качеством сельскохозяйственной продукции района Алтай.
Горожане смогли купить мясо говядины, баранины, конины, мед, молоко и молочную продукцию, рыбу, подсолнечное масло, овощи, картофель, яблоки по приемлемым ценам.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Ярмарку сельхозпродукции посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Особое внимание глава региона обратил на уровень цен. Аким ВКО отметил, что представленные цены обоснованы ситуацией на рынке и соответствуют ожиданиям как покупателей, так и самих сельхозпроизводителей.
Всего на ярмарке было реализовано около 8 тонн сельскохозяйственной продукции.
Для посетителей ярмарки творческие коллективы района подготовили праздничный концерт, настроение покупателям подняли подарки и сувениры от ведущих праздника за участие в конкурсах.
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
Фото: пресс-служба акимата города Алтай
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