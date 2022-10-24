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Анна Данилина стала 13-й ракеткой мира в парном разряде

Теннис Мексика Финал Фото: ktf.kz
Казахстанка Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей не смогли выиграть титул крупного женского турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика). Несмотря на этот проигрыш она набрала 3860 очков, что позволяет ей подняться на 13-е место рейтинга, сообщает Zakon.kz.

В сверхнапряженном финальном поединке казахстано-бразильский тандем уступил Сторм Сандерс (Австралия) и Луисе Стефани (Бразилия). Матч, который занял у теннисисток ровно два часа игрового времени и все три сета, завершился победой пары Сторм/Стефани – 7:6, 6:7, 10:8.

Независимо от этого поражения, Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя заработали хорошие рейтинговые очки и досрочно квалифицировались на итоговый турнир среди лучших женских пар мира.

На утро 24 октября Анна Данилина в мировом женском рейтинге среди парных игроков взлетела с 19-й на 13-ю позицию.

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