В Казахстане за сутки коронавирусом заболел 21 человек
Фото: Zakon.kz
У 11 казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 39 заболевших.
На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (КВИ 780+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 847 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 3 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента;
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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