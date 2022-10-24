В Казахстане за сутки коронавирусом заболел 21 человек

У 11 казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 39 заболевших.

На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (КВИ 780+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 847 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: