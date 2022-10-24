В АФМ прокомментировали информацию об аресте сотрудника ДЭР

Фото: Zakon.kz

В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) опровергли факт задержания сотрудника ДЭР с оружием и наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу, – отмечается в сообщении. Ранее в соцсетях появилось видео и информация о задержании человека, который, якобы, является сотрудником ДЭР. В его автомобиле были найдены наркотики и пистолет. Читайте также Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Германии Погибли оба пилота Су-30, упавшего на жилой дом в Иркутске Военный самолет упал в районе жилого дома в Иркутске

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