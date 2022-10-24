"Алатау жастары": в Алматинской области стартует программа для молодежи

Акимат Алматинской области продолжает системную работу по привлечению молодежи в регион. Проект даст возможность жителям региона в возрасте до 35 лет получить льготные займы для приобретения собственного жилья, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Дня Республики, чтобы стимулировать молодежь к работе в регионах, местные власти совместно с "Отбасы банком" запускают новую жилищную программу "Алатау жастары".

По условиям "Алатау жастары" официальный стаж трудовой деятельности в Алматинской области у участника программы должен быть не менее одного года. Его обязательно нужно будет подтвердить пенсионными взносами.

Кроме того, у претендента должна быть постоянная регистрация в Алматинской области сроком не менее одного года. Еще одно условие – у участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.

Как известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. В этих целях, для стимулирования молодых семей, мы совместно с "Отбасы банком" разработали новую жилищную программу. Несомненно, приемлемые условия программы станут катализатором для переезда молодых специалистов. В этом году для проекта мы выделили 600 млн тенге. Но уже на следующий год планируем увеличить сумму. Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Представители банка уверяют, что участники программы могут получить жилье уже в этом году.

Алматинская область перенимает успешный опыт запуска подобных программ в Алматы, Астане, Карагандинской, Жамбылской и Костанайской областях. Там местные власти совместно с "Отбасы банком" уже запустили жилищные программы, чтобы поддержать молодежь. "Отбасы банк" поможет с льготным кредитованием. Благодаря такой поддержке первые новоселья жители региона смогут отметить уже в этом году. Директор Алматинского областного филиала" "Отбасы банка" Галымжан Шалгимбаев

Прием заявок для участия в новой жилищной программе стартует 1 ноября 2022 года и и продлится ровно месяц. Претендентам нужно будет подать заявление в управление внутренней политики областного акимата.

После завершения приема заявок специальная комиссия от акимата отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессия и сфера деятельности.

После завершения приема заявок будет сформирован список участников, который направят в "Отбасы банк" .

В банке необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье. Для его покупки "Отбасы банк" может выдать максимальную сумму займа в размере 10 млн тенге. Если недвижимость стоит более 10 млн тенге, то разницу можно будет оплатить из собственных средств.

Если участник программы покупает первичное жилье (должно быть сдано в эксплуатацию), то первоначальный взнос для него составит 0%. Если приобретается вторичное жилье (квартира или частный дом), то первоначальный взнос составит 10%.

Процентная ставка по кредиту будет равна 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальный срок займа – 19 лет.