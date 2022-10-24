На западе и юге Казахстана ожидаются дожди

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 24 октября в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Погоду на большей части РК будет определять западный антициклон, ожидается погода без осадков.

Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные и юго-восточные регионы страны, где в связи с этим выпадет дождь.

В горных районах юга и юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике также ожидается усиление ветра, туман, гололед.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.