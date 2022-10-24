На западе и юге Казахстана ожидаются дожди
Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 24 октября в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Погоду на большей части РК будет определять западный антициклон, ожидается погода без осадков.
Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные и юго-восточные регионы страны, где в связи с этим выпадет дождь.
В горных районах юга и юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике также ожидается усиление ветра, туман, гололед.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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