Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На западе и юге Казахстана ожидаются дожди

погода в Казахстане 24 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 24 октября в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Погоду на большей части РК будет определять западный антициклон, ожидается погода без осадков.

Под влиянием фронтальных разделов окажутся западные, южные и юго-восточные регионы страны, где в связи с этим выпадет дождь.

В горных районах юга и юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике также ожидается усиление ветра, туман, гололед.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Читайте также

В Экибастузе накануне Дня Республики 108 семей получили жилье

В Тихом океане затопили космический грузовик "Прогресс МС-19"

В Байконуре проходят антитеррористические учения

Данияр Кунафин
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 22 октября
Египет может отказаться от доллара
В Египте допустили отказ от привязки нацвалюты к доллару
Гормон любви стимулирует регенерацию клеток
"Гормон любви" стимулирует регенерацию клеток сердца у человека
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления