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Казахстанские борцы завоевали две "бронзы" на ЧМ-2022

Борьба ЧМ Бронза Фото: kazakhstan__wrestling
Казахстанские палуаны выиграли две медали молодежного чемпионата мира по вольной борьбе, который в эти дни проходит в Испании. И обе эти награды бронзового достоинства, достались они Асылу Айтакыну и Алишеру Ергали, сообщает Zakon.kz.

На чемпионате мира среди молодежи в испанской Понтеведре отличились Алишер Ергали (до 125 кг) и Асыл Айтакын (до 61 кг), которые стали бронзовыми призерами. Тяжеловес Алишер Ергали в схватке за третье место победил венгра Милана Корксога.

Борьба Бронза ЧМ

Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling

Другой казахстанский борец Асыл Айтакын, который выступал в весовой категории до 61 кг, в поединке за "бронзу" был сильнее представителя Грузии - Рамаза Турманидзе.

Таким образом, к этому часу у казахстанцев стало три медали данного ЧМ по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Ранее, Даулет Ергеш завоевал серебряную награду этого мирового первенства.

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