Риддер не останется без тепла: в город уже выехали машины с мазутом

Жители Риддера пожаловались на отсутствие тепла в домах. Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута – он был разбавлен водой, сообщает Zakon.kz.

Теплоснабжение в Риддере будет восстановлено сегодня вечером. Внештатная ситуация произошла из-за некачественного мазута, сообщили в пресс-служба акимата ВКО.

Были остановлены котлы на местной ТЭЦ. Однако жителям не стоит волноваться, уже сегодня теплоснабжение будет восстановлено.

Из-за халатного отношения руководства АО " Риддер ТЭЦ" должным образом не был проверен мазут, и он оказался смешанным с водой.

Сейчас на теплостанцию уже отправлено 60 тонн мазута с ТОО "Казцинк" и 70 – с УК ТЭЦ. 25 октября в час ночи прибудет еще шесть цистерн. Все это позволит обеспечить станцию топливом на 100 дней беспрерывной работы, а значит теплоснабжение города будет восстановлено в самые кратчайшие сроки. Пресс-служба акимата ВКО

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, к этому часу на риддерскую ТЭЦ уже выехала первая машина с УК ТЭЦ с 20 тоннами мазута, буквально в течение часа в сопровождении дорожной полиции будет отправлено еще 50 тонн, также топливо поставит ТОО "Казцинк".

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Второй котел станции находится на растопке, на первом и третьем идут пусковые работы, и к 22:00 риддерская ТЭЦ обеспечит теплом жилые дома и социальные объекты в соответствии с температурным режимом.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Прокуратура региона уже начала расследование по факту халатности со стороны руководства АО "Риддер ТЭЦ". Создан оперативный штаб, ситуация находится на личном контроле главы региона. В городе сейчас находится заместитель акима области. Поводов для паники у населения нет.

К 22:00 теплоснабжение войдет в нормативный режим.