Риддер не останется без тепла: в город уже выехали машины с мазутом
Теплоснабжение в Риддере будет восстановлено сегодня вечером. Внештатная ситуация произошла из-за некачественного мазута, сообщили в пресс-служба акимата ВКО.
Были остановлены котлы на местной ТЭЦ. Однако жителям не стоит волноваться, уже сегодня теплоснабжение будет восстановлено.
Из-за халатного отношения руководства АО " Риддер ТЭЦ" должным образом не был проверен мазут, и он оказался смешанным с водой.
Сейчас на теплостанцию уже отправлено 60 тонн мазута с ТОО "Казцинк" и 70 – с УК ТЭЦ. 25 октября в час ночи прибудет еще шесть цистерн. Все это позволит обеспечить станцию топливом на 100 дней беспрерывной работы, а значит теплоснабжение города будет восстановлено в самые кратчайшие сроки.Пресс-служба акимата ВКО
Как отметил глава региона Даниал Ахметов, к этому часу на риддерскую ТЭЦ уже выехала первая машина с УК ТЭЦ с 20 тоннами мазута, буквально в течение часа в сопровождении дорожной полиции будет отправлено еще 50 тонн, также топливо поставит ТОО "Казцинк".
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО
К 22:00 теплоснабжение войдет в нормативный режим.