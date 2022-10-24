Представителей этнокультурных объединений ВКО поздравили с Днем Республики
Фото: пресс-служба акимата ВКО
В преддверии Дня Республики и в рамках празднования 30-летия Дома Дружбы в Усть-Каменогорске состоялось расширенное заседание ХХVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана ВКО и праздничный концерт, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии приняли участие глава региона Даниал Ахметов, председатель комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин, активисты Дома дружбы и АНК, члены "Ассамблея жастары", молодежь и общественность области.
В 1992 году в Усть-Каменогорске открылся первый в истории Казахстана Дом Дружбы.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
На базе семи домов дружбы действует 72 этнокультурных объединения, свободно изучаются восемь языков разных национальностей. В области накоплен положительный опыт продвижения медиации. Реализуются меморандумы с профильными государственными органами и профсоюзами. На базе областного Дома Дружбы также работает виртуальная приемная кабинета медиации. Нам необходимо расширять применение медиативных процедур, используя потенциал профессиональных и общественных медиаторов. Все это должно стать действенной площадкой для широкой межэтнической коммуникации. С этой целью нам необходимо максимально использовать потенциал 241 городского, районного, сельского окружного совета общественного согласия, Советов матерей.Аким ВКО Даниал Ахметов
Кроме того, он поручил научно-экспертной группе Ассамблеи народа ВКО продолжить этнографические исследования и проект школы толерантности.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Работа с молодежью должна быть во главе всех общественных институтов и домов дружбы. Членам "Ассамблея Жастары" необходимо усилить работу по привлечению молодежи в волонтерские движения, повышению их правовой грамотности, разъяснению мер государственной поддержки получения профессии и трудоустройства занятости.Даниал Ахметов
В ходе мероприятия Галым Шойкин поздравил всех с наступающим Днем Республики.
Символично, что в эти дни мы также празднуем 30-летие Дома Дружбы ВКО. Именно опыт Восточного Казахстана стал основой для работы и создания более 40 домов дружбы по всему Казахстану, поэтому он так неоценим, а работа, которую вы сегодня проводите, очень важна и нужна для нашей страны. Благодарю вас всех за ежедневное обеспечение мира и согласия в стране.Галым Шойкин
В завершение мероприятия Даниал Ахметов поздравил всех с наступающим праздником Днем Республики, пожелал крепкого здоровья, добра, благополучия и поблагодарил всех, кто своим благодатным трудом вносит посильный вклад в процветание и развитие страны.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО
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