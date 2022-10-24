Цены на газ в Европе резко снизились

Согласно данным торгов, цены на газ в Европе падают ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе утром 24 октября упали на 8% к расчетной цене пятницы – ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.

На торгах понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открылись на отметке 1099,4 доллара (-4,5%) и вскоре опустились до 1059,7 (-7,9%). По состоянию на 12:09 по времени Астаны цены незначительно превышают это значение. Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, – 1150,9 доллара за тысячу кубометров, – сообщает агентство Прайм.

Аналитики объяснили, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.

К слову, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Ранее стало известно, что цена нефти упала после выхода макростатистики в Китае.